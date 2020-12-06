Украинский покерист с ником "VladTheSlaye" стал раннер-апом турнира High Roller Club Sunday Supersonic.

Соревнования стали частью серии игр с высокими лимитами. Бай-ин стоил 1 050 долларов. 92 входа разогнали призовой фонд до 93,5 тысячи "зеленых".

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Приятно, что в решающем хедз-апе был представитель Украины. "VladTheSlaye" завоевывал титул чемпиона в дуэли с лучшим онлайн-покеристом прошлого года шведом Никласом Астедтом.

Опыт игрока с ником "Lena900" сказался и в конце именно он занял первое место, заработав 22,3 тысячи долларов. Для Астедта это не такая уж и большая сумма, ведь, напомним, недавно он получил заметно большие призовые за триумф в другом онлайн-турнире.

"VladTheSlaye" стал вице-чемпионом и пополнил собственный счет на 17,1 тысячи "баксов".