Українські покеристи добре зарекомендували себе в рамках фестивалю EPT, який завершився у Барселоні. Юрій Сенчило уже не перший представник нашої країни, який був близьким до здобуття трофею у Іспанії.
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В турнірі з Безлімітного Холдему з бай-іном 550 євро Сенчило обійшов 116 суперників і не вгнався лише за двома румунами. Георг Пускату на фінішній прямій обійшов Адріана Константіна. У призах цього івенту загалом фінішували четверо українців:
3 місце – Юрій Сенчило
10 – Дар’я Гулик
21 – Сергій Дудка
60 – Ваган Закарян