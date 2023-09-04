Украинские покеристы хорошо зарекомендовали себя в рамках завершившегося в Барселоне фестиваля EPT. Юрий Сенчило уже не первый представитель нашей страны, который был близок к трофею в Испании.

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В турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 550 евро Сенчило обошел 116 соперников и не угнался только за двумя румынами. Георг Пускату на финишной прямой обошел Адриана Константина. В призах этого инвента в общей сложности финишировали четверо украинцев:

3 место – Юрий Сенчило

10 – Дарья Гулик

21 – Сергей Дудка

60 – Ваган Закарян