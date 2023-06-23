Нещодавно українське покерне ком'юніті тішилося історичним досягненням Сергія Поповича, який оформив свій бест-кеш. На першому в історії WSOP турнірі з Бадугі він посів 3 місце, заробивши 60 000 доларів призових.

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Тепер Сергій Попович знову підтвердив статус одного з найсильніших покеристів світу у змішаних іграх. Цього разу українець вийшов за фінальний стіл турніру з HORSE. Цей формат вважається одним із найважчих, бо поєднує у собі 5 різновидів покеру в одній грі.

Бай-ін 1 500 доларів сплатили 836 гравців, завдяки чому було сформовано призовий фонд у розмірі 1 116 060 доларів. Український майстер покерного "багатоборства" завершив турнір на 8 місці. Сергій Попович додав собі ще 19 146 доларів призових. Переможцем події став відомий бразильський професіонал Юрій Дзівілевський.

Призові Сергія Поповича на WSOP-2023

Event 6: $5,000 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha – 71 місце (8 750 доларів)

Event 15: $1,500 No Limit Hold'em - 6-Handed – 224 місце (3 000 доларів)

Event 20: $1,500 Limit Badugi – 3 місце (59 879 доларів)

Event 32: $3,000 No Limit Hold'em - 6-Handed – 105 місце (6 000 доларів)

Event 47: $1,500 HORSE – 8 місце (19 146 доларів)

Сергій Попович на турнірі з HORSE / Фото PokerNews