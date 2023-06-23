Світова серія покеру в Лас-Вегасі у розпалі – 47 із 95 золотих браслетів уже знайшли своїх героїв, а в турнірах WSOP зіграло понад 100 000 учасників. Щодо призових, то менш як за місяць гравці розділили між собою 150 000 000 доларів призових.

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На екваторі фестивалю організатори Світової серії покеру заробили понад 14 000 000 доларів. Саме стільки було зібрано в якості рейку та додаткових зборів для оплати персоналу.

Після успішного старту та кількох нових рекордів ближче до середини дистанції стався незначний спад. Один із найважчих і найпрестижніших турнірів серії Poker Players Championship зібрав всього 99 гравців. Торік явка була вищою.

Даніель Кейтс на турнірі Poker Players Championship / Фото PokerNews

Та попри окремі турніри, WSOP-2023 продовжує встановлювати рекорди, показуючи кращі результати, ніж було минулого року. За даними Poker Industry Pro, загальний призовий фонд серії повинен перевищити 400 000 000 доларів.

Найбільші очікування покладаються на Main Event. Саме Головна подія фестивалю повинна додати значну частину призових. Також організатори сподіваються встановити новий рекорд відвідуваності у Мейні.

Українські покеристи продовжують стабільно потрапляти до призової зони турнірів WSOP, а браслет Вадима Шльоза поки що залишається єдиним цьогоріч. Попереду ще половина серії, протягом якої наші гравці будуть намагатися поповнити "браслетну скарбничку" України.