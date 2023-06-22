Для Себастьяна Хубера покер починався як розвага. У 2015 році він уже грав на постійній основі, паралельно здобуваючи ступінь психології у Відні. Невдовзі австрієць опинився на своєму першому турнірі – серійній події престижного етапу PCA на Багамах.

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З роками Себастьян Хубер відкрив для себе твіч і почав вести прямі трансляції. Це стало важливим кроком у його подальшій кар'єрі покериста. На даний час гравець з ніком "peace&loove", під яким він виступає в онлайні, виграв понад 6 000 000 доларів призових.

Іншою пристрастю австрійця є спорт. Він грає в усе – від гольфу та футболу до зимових дисциплін. Також полюбляє спорт витривалість. У 2019 році Себастьян уперше спробував себе у марафоні.

Тепер Хубер підвищив ставки. Він заявив, що братиме участь у тріатлоні. Професійний покерист дотримав слова. Менш як за 3 години він проплив 1,5 кілометра, проїхав 40 кілометрів на велосипеді та пробіг 10,6 кілометра.

Я нервував, відчував сильний біль, але при цьому отримав неймовірне задоволення. Крім того, що мій друг випередив мене на 10 хвилин, я дуже пишаюся своїм результатом. З нетерпінням чекаю наступних змагань, – заявив Хубер.

Себастьян поділився фотографіями зі спортивного заходу у своїх соціальних мережах, заслужено отримавши порцію компліментів від покерного ком'юніті.

Себастьян Хубер на змаганнях з тріатлону / Фото з його сторінки в інстаграм