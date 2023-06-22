Парний шоу-матч з покеру за участю відомих українських та польських стримерів обіцяє стати незабутнім заходом. Організаторами благодійного турніру вже зібрано понад 380 000 гривень на допомогу військовим. На ці кошти придбано Mavic3 та пікап для наших захисників, але триває збір на обладнання для сил ППО на Харківщині.

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Оскільки комп'ютерні ігри та покер дуже популярні, представники цього ком'юніті об'єдналися, щоб провести спільний збір під час стриму. У межах турніру з "Героїв 3" відбудеться шоу-матч з покеру. У ньому візьмуть участь 4 пари команд:

Twaryna & Santazzzua (Україна)

Light93 & BigGogi (Україна)

Shum & Latiks (Україна)

KesZu & Gumis (Польща)

Учасники з "Геройського" ком'юніті, які не мають покерного досвіду, будуть виступати у парах з висококласними професіоналами карткової гри. Ім'я переможців дізнаємося вже сьогодні, 22 червня. Початок стриму о 18:00.

Кожен охочий може долучитися до доброї справи. Більш детальна інформація щодо збору та трансляції турніру на сайті StandWithUkraine.