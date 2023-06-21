Літня пора року не зменшує активність учасників дорогого онлайн-турніру Super Millions. Цього тижня подія з бай-іном 10 300 доларів зібрала 134 входи. Найкращу гру в перший день турніру продемонстрував українець Володимир Паламар.

Читайте також Перемоги українців на Світовій серії покеру: у браслетному турнірі відзначилася Ольга Єрмольчева

За його успіхами на Super Millions світове покерне ком'юніті спостерігало в січні, коли українець посів 2 місце у серійному турнірі, вигравши понад 1 000 000 доларів. Серйозні очікування його перемогу покладалися й цього разу, адже Володимир Паламар вийшов за фінальний стіл із найкращим стеком.

Певний час українець зберігав статус чип-лідера. Але на стадії 6-макс ініціативу перехопив бельгієць Пітер Аертс. Він виграв кілька великих банків та вже нікому не віддав перевагу. Вирішальною роздачею для Володимира став його блеф саме проти Пітера. Суперник отримав стріт на тьорні, після чого вже не викинув свою руку.

Володимир Паламар посів 4 місце, поповнивши свій банкрол ще на 139 000 доларів. У хедз-апі Пітерс обіграв представника Нідерландів та забрав найбільший приз понад 290 000 доларів.