Летнее время года не снижает активность участников дорогого онлайн-турнира Super Millions. На этой неделе событие с бай-ином 10 300 долларов собрало 134 входа. Лучший результат в первый день турнира продемонстрировал украинец Владимир Паламарь.

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За его успехами на Super Millions мировое покерное комьюнити могло наблюдать в январе, когда украинский игрок занял 2 место в серийном турнире, выиграв более 1 000 000 долларов. Серьёзные ожидания возлагались на его победу и в этот раз. Владимир Паламарь пробился за финальный стол с самым большим стеком.

Некоторое время украинец удерживал статус чип-лидера. Но на стадии 6-макс инициативу перехватил бельгиец Питер Аэртс. Он выиграл несколько крупных банков и до конца турнира уже не отдал преимущество. Решающей раздачей для Владимира стал его блеф против Питера. У соперника на тёрне закрылся стрит, после чего он не выбросил свою руку.

Владимир Паламарь занял итоговое 4 место в Super Millions, пополнив свой банкролл ещё на 139 000 долларов. В хедз-апе Питерс переиграл представителя Нидерландов, забрав главный приз в размере 290 000 долларов.