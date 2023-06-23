Только недавно украинское покерное комьюнити радовалось историческому достижению Сергея Поповича, который оформил бест-кэш. В первом в истории WSOP турнире по Бадуги украинец занял 3 место, заработал почти 60 000 долларов призовых.

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Теперь Сергей Попович снова подтвердил статус одного из самых сильных покеристов мира по смешанным играм. На этот раз украинец вышел за финальный стол турнира по HORSE. Этот формат считается одним из самых тяжёлых, потому что сочетает в себе 5 разновидностей покера в одной игре.

Бай-ин 1 500 долларов заплатили 836 игроков, благодаря чему призовой фонд превысил 1 000 000 долларов. Украинский мастер покерного "многоборья" закончил турнир на 8 месте. Сергей Попович добавил себе ещё 19 146 долларов призовых. Победителем события стал известный бразильский профессионал Юрий Дзивилевский.

Призовые Сергея Поповича на WSOP-2023

Event 6: $5,000 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha – 71 место (8 750 долларов)

Event 15: $1,500 No Limit Hold'em - 6-Handed – 224 место (3 000 долларов)

Event 20: $1,500 Limit Badugi – 3 место (59 879 долларов)

Event 32: $3,000 No Limit Hold'em - 6-Handed – 105 место (6 000 долларов)

Event 47: $1,500 HORSE – 8 место (19 146 долларов)

Сергей Попович на турнире по HORSE / Фото PokerNews