Бадуги – это вид покера, который имеет много общего с лоуболлом. В обеих играх победной считается самая слабая рука. Поскольку этот вид набирает популярность, его впервые ввели в программу Мировой серии покера.

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Турнир $1,500 Limit Badugi привлёк внимание 516 участников, сформировавших общий призовой фонд в размере 688 860 долларов. Сергей Попович выдержал конкуренцию и был очень близок к историческому браслету WSOP.

Украинец попал в финальную тройку игроков. Финалисты не успели разыграть титул за отведенное время второго дня, поэтому организаторы назначили доигровку. Вместе с Сергеем Поповичем на браслет Мировой серии покера претендовали Ингуи Ли из Китая и португалец Майкл Родригес.

С самым коротким стеком был представитель Украины. К сожалению, Сергею не удалось раскрутиться, и он вылетел на 3 месте. Призовые составили 59 879 долларов. Это лучший результат Поповича в покере.

Среди других украинских игроков, соревнующихся в эти дни на WSOP, Артём Металлиди и Ярослав Огульчанский попали в призовую зону турнира по Холдему с бай-ином 2 500 долларов. Артём выиграл 8 736 долларов (53 место), Ярослав – 5 013 долларов (110 место). В турнире по Омахе Глеб Карпов стал 16-м и заработал 10 277 долларов.