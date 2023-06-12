Бадугі – це вид покеру, який має багато спільного із лоуболлом. В обох іграх переможною вважається найслабша рука. Оскільки цей вид набирає популярності, його вперше внесли у розклад Світової серії покеру.

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Турнір $1,500 Limit Badugi привернув увагу 516 учасників, які сформували загальний призовий фонд у розмірі 688 860 доларів. Сергій Попович витримав шалену конкуренцію та був дуже близьким до історичного браслета WSOP.

Українець пройшов до фінальної трійки гравців. Фіналісти не встигли розіграти титул за відведений час другого дня турніру, тому було призначено догравання. Разом із Сергієм Поповичем на браслет Світової серії покеру претендували Інгуї Лі з Китаю та португалець Майкл Родрігес.

З найкоротшим стеком був представник України. На жаль, Сергію не вдалося розкрутитись, тому він вилетів на 3 місці. Він отримав 59 879 доларів призових. Це найкращий результат Поповича у покері.

Серед інших українських гравців, які змагаються на WSOP у ці дні, Артем Металіді та Ярослав Огульчанський дійшли до призової зони у турнірі з Холдему з бай-іном 2 500 доларів. Артем отримав 8 736 доларів (53 місце), Ярослав – 5 013 доларів (110 місце). У турнірі з Омахи Гліб Карпов став 16-м та заробив 10 277 доларів.