Андрій Держипільський потрапив у компанію найкращих покеристів планети і спробує поборотися із ними за трофей Світового покерного туру (WPT).

Організатори World poker tour змирилися із необхідністю проводити турніри в онлайн-форматі, тож саме в інтернеті відбувається перший у цьому році етап серії – WPT Montreal. Держипільському вдалося проявити себе в змаганнях хайролерів із бай-іном 5200 доларів.

Читайте також: Неймар вирішив змінити вид спорту

Турнір зібрав 51 вхід, а через 7 годин гри визначилися 9 фіналістів, серед яких зірки дійсно найбільшого масштабу: Матіас Ейбінгер, Сем Ґрінвуд, Девід Пітерс, Патрік Леонард, Еліо Фокс … і Андрій Держипільський. Українець уже гарантував собі щонайменше 11 тисяч доларів призових, проте спробує поборотися за значно більшу суму. Буде, щоправда, не просто. Держипільський має дев’ятий за розміром стек із дев’яти фіналістів – лише трохи більше 8 великих блайндів. Та покерна історія знає випадки і не таких камбеків, тож тримаємо кулаки за українця. Перше місце у цьому івенті WPT Montreal принесе переможцю понад 80 тисяч доларів. Гра за фінальним столом розпочнеться сьогодні о 21:05 за Києвом.

Держипільському, до слова, не звикати до гри на вирішальних стадіях великих змагань. Зокрема, влітку 2020 року Андрій пробився на фіналку одного з турнірів WSOP Online. Тоді він фінішував 5-м і заробив 83 254 доларів.