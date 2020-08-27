Наші покеристи продовжують успішно виступати на Всесвітній серії покеру в мережі інтернет. Андрій Держипільський, завдяки далекому проходу, став уже сьомим українцем, який зіграв за фінальним столом WSOP 2020.

На вирішальну стадію турніру з Безлімітного Холдему 6-max Держипільський вийшов одним із чип-лідерів, утім кілька невдалих рішень позбавили українця шансів на титул. "D0ntB1uffMe" зійшов із дистанції на п’ятому місці і поклав до кишені 83 254 доларів.

Читайте також: Українець заробив 51 тисячу доларів за вечір

А от найбільший шмат від призового фонду, який перевищив 2 мільйони доларів, відірвав Джим Лефтерук. Канадець залишив позаду поле із 2201 входів і примножив бай-ін у 1000 доларів майже у 300 разів. Чемпіон отримав 299 511 доларів, свій перший браслет WSOP і квиток на WSOP Europe. Серед чемпіонів цьогорічної Всесвітньої серії вже є і українець. Тиждень тому за віртуальними столами відзначився наш Дмитро Бистровзоров.