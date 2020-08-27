Наши покеристы продолжают успешно выступать на Всемирной серии покера в сети интернет. Андрей Держипильский, благодаря дальнему проходу, стал уже седьмым украинцем, сыгравшим за финальным столом WSOP 2020.

На решающую стадию турнира по Безлимитному Холдему 6-max Держипильский вышел одним из чип-лидеров, впрочем, несколько неудачных решений лишили украинца шансов на титул. "D0ntB1uffMe" сошел с дистанции на пятом месте и положил в карман 83 254 доллара.

Читайте также: Украинец заработал 51 тысячу долларов за вечер

А вот самый большой кусок от призового фонда, который превысил 2 миллиона долларов, оторвал Джим Лефтерук. Канадец оставил позади поле из 2201 входов и приумножил бай-ин в 1000 долларов почти в 300 раз. Чемпион получил 299 511 долларов, свой первый браслет WSOP и билет на WSOP Europe. Среди триумфаторов нынешней Всемирной серии уже есть и украинец. Неделю назад за виртуальными столами отличился наш Дмитрий Быстровзоров.