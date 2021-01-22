Андрей Держипольский попал в компанию лучших покеристов планеты и попытается побороться с ними за трофей Всемирного покерного тура (WPT).

Организаторы World poker tour смирились с необходимостью проводить турниры в онлайн-формате, поэтому именно в интернете проходит первый в этом году этап серии – WPT Montreal. Держипольскому удалось проявить себя в соревнованиях хайроллеров с бай-ином 5 200 долларов.

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Турнир собрал 51 вход, а через 7 часов игры определились 9 финалистов, среди которых звезды действительно большого масштаба: Матиас Эйбингер, Сэм Гринвуд, Дэвид Питерс, Патрик Леонард, Элио Фокс... и Андрей Держипольский. Украинец уже гарантировал себе как минимум 11 тысяч долларов призовых, однако попытается побороться за гораздо большую сумму. Будет, правда, не просто. У Держипольского девятый по величине стек из девяти финалистов – лишь чуть более 8 больших блайндов. Но покерная история знает случаи и не таких камбэков, поэтому держим кулаки за украинца. Первое место в этом ивенте WPT Montreal принесет победителю больше 80 тысяч долларов. Игра за финальным столом начнется сегодня в 21:05 по Киеву.

Держипольскому, к слову, не привыкать к игре на решающих стадиях крупных соревнований. В частности, летом 2020 года Андрей пробился на финалку одного из турниров WSOP Online. Тогда он финишировал 5-м и заработал 83 254 доллара.