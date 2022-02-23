Мультифлайтовий турнір 888Millions мав гарантований призовий фонд 200 000 доларів. Як не старалися учасники події, які зробили 342 ребаї, гарантію перебити не вдалося. За фінальним столом зустрілися представники 8 різних країн світу.

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Єдиний українець "Maguera" на старті фіналки мав досить просту тактику. У його розпорядженні було понад 10 ББ, тому гравець з синьо-жовтим прапором чекав зручної ситуації для олл-іну.

Доля була прихильною до українця. На стадії 7-макс зі стеком 6,4 ББ він успішно виставився з АК проти KJ чип-лідера. Згодом додав собі фішок після 4-бет олл-іну з дамами проти того ж таки шведського гравця "VnilaVader". У 3-макс українцю знову довелося грати з найкоротшим стеком 11,5 ББ. Втім, серія успішних подвоєнь привела "Maguera" на п'єдестал. Трансляція фінального столу з відкритими картами є на твічі.

Цікаво, що фіналці виступав гравець з ніком "NuttedOn875". В інших румах під таким іменем грає заблокована на твічі за відвертий контент покеристка-стрімерка Пауліна "PokerBunny" Льолігер. У цьому турнірі "NuttedOn875" посів 4 місце та заробив 13 000 доларів.