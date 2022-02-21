"PokerBunny" почала професійно займатись покером лише якихось 2 роки тому, але сьогодні успішно штурмує недешеві кеш-ліміти – 25/50 і 50/100 доларів.

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Пауліну Льолігер можна зустріти в кількох казино Лас-Вегаса, де дівчину важко із кимось сплутати. Відверті топи із глибоким декольте і кумедні кролячі вушка – практично незмінний дрес-код 23-річної покеристки. Звідси і прізвисько – "PokerBunny", або ж "Покерний Кролик". Такий образ, із натяком на популярний чоловічий журнал, є додатковою зброєю проти суперників, які, насамперед, представляють сильну стать.



Пауліна Льолігер / фото Twitter

Є і зворотний бік медалі – нерідкі прояви мізогінії збоку опонентів протилежної статі. У Австралії, де Пауліна робила свої перші покерні кроки, її частенько за столом обзивали повією. Але Льолігер запевняє, що немає нічого спільного із цією професією, а відверті наряди – це лише образ. Ба більше, Пауліна звикла сама себе забезпечувати і пишається тим, що зараз є фінансово незалежною.



Пауліна Льолігер / фото Pokeroff

Так, звісно, було не завжди. Серйозним поштовхом для покерної кар’єри "PokerBunny" стала співпраця із бекером Дарою О’Кінрі. Свого часу відомий ірландський покер-про і тренер профінансував перші успішні сесії Пауліни Льолігер на лімітах 5/10 доларів. Але дівчина запевняє, що прихильність О’Кінрі здобула винятково через спільну любов до спорту.



Бекер Льолігер Дара О’Кінрі / фото Unibet Open

Дара О’Кінрі в молоді роки встановив кілька національних рекордів в бігу на марафонські дистанції. Льолігер про цей легкоатлетичний вид також знає не з чуток. Під час навчання дівчина професійно займалась легкою атлетикою, пробігла 4 ультрамарафони і 15 напівмарафонів. Своїми успіхами Пауліна ділилась із підписниками в Instagram, де і привернула до себе увагу "товариша по зброї".



Пауліна Льолігер із Томом Дваном / фото Twitter

Ще одним ймовірним спонсором "PokerBunny" називають відомого онлайн-регуляра Лінуса Льолігера, а однакове прізвище натякає на сімейні зв’язки між покеристами. Утім, в соцмережах припускають, що Льолігер – не інакше як псевдонім Пауліни, а свою справжню фамілію дівчина приховує, намагаючись розірвати зв’язки із родиною. "PokerBunny" не хоче згадувати про своє важке дитинство і юність, які залишили чимало рубців на її психіці.



Пауліна Льолігер / фото Youtube

Саме покер, зізнається Пауліна Льолігер, завадив їй вкоротити собі віку і відновити ментальне здоров’я. На знак подяки дівчина відповідально і професійно підходить до свого основного заняття. Візуально перед її опонентами дурненька кокетка, насправді ж – плюсова регулярка, яка знає, як давати собі раду за овальним столом. Пауліна навіть під час ігрових сесії не забуває студіювати покерну науку.



Пауліна Льолігер вивчає покерний калькулятор / фото Twitter