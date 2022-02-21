"PokerBunny" начала профессионально заниматься покером только 2 года назад, но сегодня успешно штурмует недешевые кэш-лимиты – 25/50 и 50/100 долларов.

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Паулину Лелигер можно встретить в нескольких казино Лас-Вегаса, где девушку сложно с кем-то спутать. Откровенные топы с глубоким декольте и забавные кроличьи ушки – практически неизменный дресс-код 23-летней покеристки. Отсюда и прозвище – "PokerBunny", или "Покерный Кролик". Такой образ, с намеком на популярный мужской журнал, является дополнительным оружием против соперников, которые, прежде всего, представляют сильный пол.



Паулина Лелигер / фото Twitter

Есть и обратная сторона медали – нередкие проявления мизогинии со стороны оппонентов противоположного пола. В Австралии, где Паулина делала свои первые покерные шаги, ее частенько за столом обзывали девушкой легкого поведения. Но Лелигер уверяет, что не имеет ничего общего с этой профессией, а откровенные наряды – это только образ. Более того, Паулина привыкла сама себя обеспечивать и гордится тем, что сейчас финансово независима.



Паулина Лелигер / фото Pokeroff

Так, конечно, было не всегда. Серьезным толчком для покерной карьеры "PokerBunny" стало сотрудничество с бекером Дарой О'Кинри. В свое время известный ирландский покер-про и тренер профинансировал первые успешные сессии Паулины Лелигер на лимитах 5/10 долларов. Но девушка уверяет, что благосклонность О'Кинри получила исключительно из-за общей любви к спорту.



Бекер Лелигер Дара О’Кинри / фото Unibet Open

Дара О'Кинри в молодые годы установил несколько национальных рекордов в беге на марафонские дистанции. Лелигер об этом легкоатлетическом виде тоже знает не понаслышке. Во время учебы девушка профессионально занималась легкой атлетикой, пробежала 4 ультрамарафона и 15 полумарафонов. Своими успехами Паулина делилась с подписчиками в Instagram, где и привлекла внимание "товарища по оружию".



Паулина Лелигер с Томом Дваном / фото Twitter

Еще одним вероятным спонсором "PokerBunny" называют известного онлайн-регуляра Линуса Лелигера, а одинаковая фамилия намекает на семейные связи между покеристами. Впрочем, в соцсетях предполагают, что Лелигер – не иначе как псевдоним Паулины, а свою настоящую фамилию девушка скрывает, пытаясь разорвать связи с семьей. "PokerBunny" не хочет вспоминать о своем тяжелом детстве и юности, которые оставили много рубцов на ее психике.



Паулина Лелигер / фото Youtube

Именно покер, признается Паулина Лелигер, помешал ей покончить с собой и восстановить ментальное здоровье. В благодарность девушка ответственно и профессионально подходит к своему основному занятию. Визуально перед ее оппонентами глупая кокетка, на самом деле – плюсовая регулярка, которая знает, что делать за овальным столом. Паулина даже во время игровых сессий не забывает изучать покерную науку.



Паулина Лелигер изучает покерный калькулятор / фото Twitter