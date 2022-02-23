За фінальним столом, де боротьбу розпочав із п’ятим стеком, Поняков демонстрував дива витривалості і непересічні вольові якості. Починаючи із 4-max Олексію довелось грати без тайм-банку.

Читайте також: Експерт PokerMatch Гліб Тремзін зіграв за фінальним столом свого іменного турніру

Але неприємностей латвійському регуляру не бракувало і на більш ранній стадії фінального столу. Поняков розгубив левову частку стеку і замикав чип-каунт із 7 великими блайндами, коли у грі залишалось 6 покеристів. Олексій зумів знову розкрутитися, вигравши монетку і ще один важливий банк, але на латвійця вкотре чекала невдача.

Програвши роздачу зі стрітом проти фул-хаусу Кріса Клодніцкі, Поняков повернувся до статусу аутсайдера. Однак, відсутність тайм-банку, як зізнався потім латвієць, зіграла для нього добру службу. Опинившись в екстремальних умовах, де потрібно приймати блискавичні рішення, Поняков натискав потрібні кнопки і добрався до хедз-апу, де на нього чекав грізний Андраш Немет.



Андраш Немет / фото Трибуна

У ключовій роздачі угорець відважився на відчайдушний блеф із 9-хай, латвієць з радістю відбив ол-ін по ріверу із готовим флешем. А уже за кілька миттєвостей Олексій Поняков святкував свою першу перемогу в Super Millions, яка принесла йому трохи більше 457 тисяч доларів призових. Андраш Немет отримав 366,3 тисячі доларів.