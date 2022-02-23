Мультифлайтовый турнир 888Millions имел гарантированный призовой фонд 200 000 долларов. Как ни старались участники события, сделавшие 342 ребая, гарантию перебить не удалось. За финальным столом встретились представители 8 разных стран мира.

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Единственный украинец "Maguera" имел простую тактику на старте финалки. В его распоряжении было всего 10 ББ, поэтому игрок с сине-желтым флагом ждал удобной ситуации для олл-ина.

Судьба была благосклонна к украинцу. На стадии 7-макс со стеком 6,4 ББ он удачно выставился с АК против KJ чип-лидера. Впоследствии добавил себе фишек после 4-бет олл-ина с дамами против того же шведского игрока "VnilaVader". В 3-макс украинцу снова пришлось сражаться с самым коротким стеком 11,5 ББ. Впрочем, серия успешных удвоений вывела "Maguera" на пьедестал. Трансляция финального стола с открытыми картами доступна на твиче.

Интересно, что на финалке выступал игрок с ником "NuttedOn875". В других румах под таким именем играет заблокированная на твиче за откровенный контент покеристка-стримерша Паулина "PokerBunny" Лелигер. В этом турнире "NuttedOn875" занял 4 место и заработал 13 000 долларов.