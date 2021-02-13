Покерна платформа PokerMatch не залишиться осторонь одного із найбільш романтичних свят у році. Гравці українського покер-руму отримають подарунок до Дня Святого Валентина – турнір із гарантією 25 000 гривень і бай-іном лише у 5 гривень.

Святковий івент стартує у неділю, 14 лютого, о 21:00 за київським часом. Увага, пізня реєстрація у турнірі Casino Boss Valentine's Day Trump Card satellite не передбачена! Турнір з Безлімітного Холдему PKO відбуватиметься у форматі фрізаут – без ре-ентрі, ребаїв та аддонів. Стартовий стек – 100 000 фішок.

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За символічний бай-ін у 5 гривень можна буде поборотись не лише за хороші призові від гарантованого фонду у 25 тисяч гривень. Кожен учасник турніру отримає "Щасливу карту" і зможе витягти квиток у супертурнір "Mega KO" вартістю 5 000 гривень, де розіграють аж 5 мільйонів і ще 2 мільйони додатковими призами.