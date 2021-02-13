Покерная платформа PokerMatch не останется в стороне от одного из самых романтических праздников в году. Игроки украинского покер-рума получат подарок ко Дню Святого Валентина – турнир с гарантией 25 000 гривен и бай-ином всего в 5 гривен.

Праздничный ивент стартует в воскресенье, 14 февраля, в 21:00 по киевскому времени. Внимание, поздняя регистрация в турнире Casino Boss Valentine's Day Trump Card satellite не предусмотрена! Турнир по безлимитному Холдему PKO будет проходить в формате фризаут без ре-энтри, ребаев и аддонов. Стартовый стек – 100 000 фишек.

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За символический бай-ин в 5 гривен можно будет побороться не только за хорошие призовые от гарантированного фонда в 25 тысяч гривен. Каждый участник турнира получит "Счастливую карту" и сможет вытащить билет в супертурнир "Mega KO" стоимостью 5 000 гривен, где разыграют аж 5 миллионов и еще 2 миллиона дополнительными призами.