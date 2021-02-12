Самый успешный покерист Украины разыграет призы ко Дню влюбленных
Амбассадор PokerMatch Евгений Качалов приготовил очередную порцию приятных подарков, на этот раз ко Дню Святого Валентина. 12 февраля покерист даст старт акции "Валентинки Качалова", в рамках которой будет разыграно 50 тысяч гривен.
Побороться за денежные призы можно за бустовым кэш-столом Безлимитного Холдема Katchalov's Valentines на лимите 2,5/5 гривен. Задача акции – собирать червовые флеши, и получать 1 балл в лидерборд за каждый из них. Акция продлится с 12 февраля, 20:00 до 14 февраля, 23:59. Таблица выплат и более подробная информация доступна на официальном сайте PokerMatch.
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В течение акции "Валентинки Качалова", конечно же, не обойдется и без самого виновника торжества. 12 февраля Евгений Качалов даст старт акции во время совместного стрима с Ольгой Ермольчевой, сыграв за праздничными столами. Стрим начнется в 20:00 на канале PokerMatch в Twitch. Впоследствии, непосредственно в День влюбленных, Евгений снова порадует соперников своим присутствием за виртуальным столом с 15:00 до 18:00.
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