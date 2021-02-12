Амбассадор PokerMatch Евгений Качалов приготовил очередную порцию приятных подарков, на этот раз ко Дню Святого Валентина. 12 февраля покерист даст старт акции "Валентинки Качалова", в рамках которой будет разыграно 50 тысяч гривен.

Побороться за денежные призы можно за бустовым кэш-столом Безлимитного Холдема Katchalov's Valentines на лимите 2,5/5 гривен. Задача акции – собирать червовые флеши, и получать 1 балл в лидерборд за каждый из них. Акция продлится с 12 февраля, 20:00 до 14 февраля, 23:59. Таблица выплат и более подробная информация доступна на официальном сайте PokerMatch.

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В течение акции "Валентинки Качалова", конечно же, не обойдется и без самого виновника торжества. 12 февраля Евгений Качалов даст старт акции во время совместного стрима с Ольгой Ермольчевой, сыграв за праздничными столами. Стрим начнется в 20:00 на канале PokerMatch в Twitch. Впоследствии, непосредственно в День влюбленных, Евгений снова порадует соперников своим присутствием за виртуальным столом с 15:00 до 18:00.