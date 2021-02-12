Найуспішніший покерист України розіграє призи до Дня закоханих
Амбасадор PokerMatch Євген Качалов приготував чергову порцію приємних подарунків, цього разу до Дня Святого Валентина. 12 лютого покерист дасть старт акції "Валентинки Качалова", в рамках якої розіграють 50 тисяч гривень.
Поборотись за грошові призи гравці платформи PokerMatch зможуть за бустовим кеш-столом Безлімітного Холдему Katchalov's Valentines на ліміті 2,5/5 гривень. Завдання акції – збирати червові флеші, а за кожну комбінацію гравець отримуватиме 1 бал у лідерборді. Акція триватиме з 12 лютого, 20:00 до 14 лютого, 23:59. Таблиця виплат та більш детальна інформація доступна на офіційному сайті PokerMatch.
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Впродовж акції "Валентинки Качалова", звісно ж, не обійдеться і без самого винуватця події. 12 лютого Євген Качалов дасть старт акції під час спільного стріму із Ольгою Єрмольчевою, зігравши за святковими столами. Стрім розпочнеться о 20:00 на каналі PokerMatch у Twitch. Згодом, безпосередньо у День закоханих, Євген знову потішить суперників своєю присутністю за віртуальним столом з 15:00 до 18:00.
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