Амбасадор PokerMatch Євген Качалов приготував чергову порцію приємних подарунків, цього разу до Дня Святого Валентина. 12 лютого покерист дасть старт акції "Валентинки Качалова", в рамках якої розіграють 50 тисяч гривень.

Поборотись за грошові призи гравці платформи PokerMatch зможуть за бустовим кеш-столом Безлімітного Холдему Katchalov's Valentines на ліміті 2,5/5 гривень. Завдання акції – збирати червові флеші, а за кожну комбінацію гравець отримуватиме 1 бал у лідерборді. Акція триватиме з 12 лютого, 20:00 до 14 лютого, 23:59. Таблиця виплат та більш детальна інформація доступна на офіційному сайті PokerMatch.

Читайте також: Супертурнір "PokerMatch All-Star PKO": суботня битва за 1 210 000 грн!

Впродовж акції "Валентинки Качалова", звісно ж, не обійдеться і без самого винуватця події. 12 лютого Євген Качалов дасть старт акції під час спільного стріму із Ольгою Єрмольчевою, зігравши за святковими столами. Стрім розпочнеться о 20:00 на каналі PokerMatch у Twitch. Згодом, безпосередньо у День закоханих, Євген знову потішить суперників своєю присутністю за віртуальним столом з 15:00 до 18:00.