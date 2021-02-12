Крупнейший украинский рум PokerMatch снова дает своим игрокам шанс обогатиться на шестизначные суммы!

Уже в ближайшую субботу состоится новый турнир PokerMatch All-Star PKO с гарантией 1 210 000 гривен! На этот раз входной билет на соревнования обойдется всего в 330 гривен. Взрывной экшен и море ярких эмоций гарантированы. Стартует турнир 13 февраля, в 19:00!

Читайте также: "Козырные пары": заработайте до 100 000 гривен за раздачу

Правила топ-турнира не изменились. Формат – прогрессивный нокаут, участники получают 100 000 фишек на старте (+10% за регистрацию до начала турнира), доступны ребаи и аддоны, а период поздней регистрации продлится до 18 уровня включительно.

Во все ивенты PokerMatch All-Star PKO вы можете отобраться в сателлитах. Ищите их расписание в лобби турнира во вкладке "Структура сателлитов".

Кстати, первый "звездный" миллионник вызвал огромный интерес и собрал 1 783 входа. Призовой фонд превысил гарантию и составил 1 236 600 гривен. Неплохо для премьеры! 250 игроков попали в призовую зону, а чемпионом стал игрок vasok69, пополнив свой банкролл на 90 204 гривен (+36,040 грн КО)!