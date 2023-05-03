Турніри EPT традиційно привертають увагу найсильніших покеристів Європи та світу, тим більше коли мова про Головну подію. Учасників вабить величезний призовий фонд та можливість вписати своє ім'я в історію покеру.

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Внесок 5 300 євро сплатили 1 098 гравців. Таким чином призовий Main Event EPT Monte Carlo склав 5 325 000 євро. Найзапекліші баталії тривали впродовж двох стартових днів. За цей час відсіялися більшість гравців. До зони ITM пройшли 159 учасників.

Гарантували собі призові четверо українців – Олег Васильченко, Ренат Богданов, Володимир Дрокін та Сергій Баранов. Усі вони стартували сьогодні у складі учасників Day 3. На жаль, Дрокін та Баранов швидко вилетіли, а от Васильченко та Богданов, навпаки, тримаються у десятці лідерів.

Ренат Богданов на EPT Monte Carlo / Фото PokerNews

Разом з українцями змагаються зірки світового рівня. Грають за столами легендарні Ерік Сайдел та Ванесса Кейд. Також залишається у турнірі один із найвідоміших гросмейстерів сучасності, чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен. На даний час у турнірі залишається 80 гравців. Чемпіон Головної події забере з собою 890 000 євро.