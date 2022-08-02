Магнус Карлсен є одним із найяскравіших гросмейстерів світу. З раннього віку норвезький шахіст швидко піднявся у світовому рейтингу на вищу сходинку. Після чергової впевненої перемоги у матчі за титул цього року норвежець зізнався, що хоче взяти паузу.

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Карлсен заявив про це в етері спортивної передачі якраз у Міжнародний день шахів. Наступного року 5-разовий чемпіон світу складе свої повноваження. Магнус не збирається повністю йти зі спорту, але світову першість, яка потребує виснажливої ​​підготовки, 31-річний шахіст точно пропустить.

Магнус Карлсен / vg.no

Фанати одразу почали думати: що б це все могло значити? Річ у тому, що Магнус Карлсен давно захоплюється покером. Цього літа норвежець відвідав Світову серію покеру, щоб зіграти у Головній події за 10 000 доларів.

Після вильоту з турніру пригоди у Вегасі для Магнуса не закінчились. Він брав участь у кеш-іграх з бай-іном 20 000 доларів, кинувши виклик таким легендам як Філ Айві.

Також у квітні цього року Карлсен брав участь у чемпіонаті Норвегії з покеру. Він фінішував 25-м із 1 050 учасників, отримавши свої перші офіційні гроші у покері – 5 160 євро.

Тепер, коли Магнус Карлсен вирішив відмовитися від своєї шахової корони, можливо, почне більше уваги звертати на покер. Такі приклади вже були: Ден Харрінгтон, Майк Макдональд і Ден Сміт починали як обдаровані шахісти, перш ніж здобули покерну славу та багатство. Магнус уже має і багатство, і славу. Тому всі з цікавістю чекають, що він може принести у світ справжнього професійного покеру.