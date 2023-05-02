Турніри Mystery Bounty користуються особливою популярністю серед покеристів. Їх перевага у тому, що за вибивання суперників нараховуються рандомні баунті, які можуть досягати кількох тисяч доларів.

Читайте також Українські покеристи вирушили до Монако: там стартував престижний етап EPT Monte Carlo

Черговий такий івент в онлайні з гарантованим призовим фондом 5 000 000 доларів та скромним бай-іном 210 доларів очікувано зібрав величезну кількість входів. З-поміж десятків тисяч учасників у другий день змагань пробилися 2 602 гравці.

У підсумку головний нокаут 500 000 доларів дістався македонському гравцю з ніком "LinidtLini". До цього його найбільший виграш в онлайні складав 23 000 доларів. Ще один "смачний" нокаут забрав "Ji_Nyau", якому дісталося 350 000 доларів просто за вибивання суперника. Цікаво, що цей гравець виступає саме під українським прапором.

Іншими щасливчиками турніру стали учасники фінального столу. Ці гравці проклали неабиякий шлях, щоб подолати величезне поле. Одним із таких виявився український регуляр Андрій Держипільський. Його неймовірний виступ припинився на стадії 3-макс. Долю чемпіона вирішували двоє гравців з Австрії. Українець отримав разом із нокаутами 111 500 доларів.