Покерні пригоди українців в Амстердамі: дві перемоги і копиця призових

Наші покеристи наробили галасу на покерній серії WPT Prime у столиці Нідерландів. Українці були представлені на більшості фінальних столів, а двоє спортсменів – Роман Юрків та Олексій Натоптаний – довели справу до здобуття трофеїв.

Українські покеристи із високо піднятою головою та набитими грошима кишенями повертаються зі столиці Нідерландів. Серію WPT Prime в Амстердамі завершили із двома перемога, трьома другими місцями, численними фіналками і потрапляннями в ITM.

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Тріумфальний почин для українців уже на старті серії організував Роман Юрків, який переміг у стартовому івенті NLH Opener і заробив 33 594 євро призових. Згодом він ще й у хедз-апі іншого турніру зіграв, де поступився співвітчизнику Олексію Натоптаному (16 744 євро призових).



Роман Юрків (зліва) та Олексій Натоптаний (справа) / Фото USPF

Ще одним українським віце-чемпіоном в Амстердамі став Максим Клопоток (138 746 євро призових). Він до останнього боровся за титул в Головній події, але не зумів впоратись із господарем змагань Рутгером Хенненом. Раннер-апом у іншому турнірі свій виступ завершив й наш Ігор Клименко – 12 807 євро призових.



Максим Клопоток / Фото USPF

Загалом українські спортсмени були представлені на більшості фіналок, Василь Василишин, як і Роман Юрків, двічі грав на вирішальній стадії змагань. Відзначимо й інших українців, які потрапили до призів серії WPT Prime у столиці Нідерландів, а це: Юрій Сенчило, Олексій Євченко, Тарас Мокляк, Дмитро Стецюра, Владислав Чепінога, Євгенія Юрків.

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