Збірна України зі спортивного покеру продовжує феєрити в Амстердамі, на етапі WPT. Наші спортсмени тут оформили уже дві перемоги і кілька подіумів, винятком не став і Main Event.

До теми Українська дуель у Нідерландах: кому дістався найбільший шматок від 3 мільйонів гривень

В заключний день турніру з бай-іном 1 100 євро уболівали одразу за двох українців, ба більше, наш Василь Василишин розпочинав виступ у топ-12 із чип-лідерстким стеком – понад 12 мільйоноів фішок.



Василь Василишин / Фото pokercity.nl

Лідеру таблиці, утім, не надто заходила карта і суперники виявились упертими. Василишин завершив виступ на четвертому місці і отримав 76 736 євро призових.



Максим Клопоток / Фото pokercity.nl

А от інший українець Максим Клопоток зумів піднятись із середини чип-каунту і дістатись хедз-апу, де поступився нідерландцю Рутгеру Хеннену. Успіх чемпіона організатори оцінили у 208 095 євро. Наш спортсмен отримав 138 746 євро призових.