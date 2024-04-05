Кілька місяців тому із етапу EPT у Празі наші покеристи привезли цілі валізи призових, не обійшлось і без перемоги. Чекаємо яскравих результатів від синьо-жовтих і у Монте-Карло, на другому в сезоні етапі Європейського покерного туру.

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EPT Monte Carlo відбуватиметься з 24 квітня по 5 травня. У календарі – 7 турнірів з бай-інами від 1 100 до 100 000 євро. В цільові івенти можна відібратись і через сателіти, які стартують від 250 євро.



EPT Monte Carlo / Фото Pokerstars

Родзинкою етапу, звісно ж, стане Головна подія з бай-іном 5 300 євро, яка стартує 28 квітня. Не оминув увагою організаторів й популярний сьогодні формат Mystery Bounty. У Монте-Карло проведуть одразу два івенти із таємничою винагородою за 3 000 і 10 200 євро.



EPT Monte Carlo / Фото Pokerstars

Ну а для важковаговиків сучасного покеру припасли два турніри, які по кишені далеко не кожному – 25 000 EPT High Roller і 100 000 EPT Super High Roller. Тож чекаємо у Монте-Карло головних зірок-мільйонерів сучасного покеру.

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