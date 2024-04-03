World Series of Poker Circuit завершувався Головною подією з бай-іном 525 доларів. Турнір зібрав понад 20 тисяч входів, а призовий фонд сягнув шалених 10 427 000 доларів.

До теми Суркіс виграв головний турнір чемпіонату України з покеру – рекордні призові

До призової зони у підсумку потрапили 2 583 покеристи з мінімальною виплатою у 1 103 бакси. Втім, найвагоміші призи традиційно чекали на тих, хто зумів дістатися фінального столу змагань.

Серед дев’яти фіналістів знайшлося місце і Vasyl Stus. Ба більше, фіналку представник України розпочинав із найбільшим стеком. Для Володимира це був вже не перший шанс у кар’єрі здобути такий престижний трофей. Восени він фінішував другим у турнірі WSOP COLOSSUS, де заробив 243 297 доларів.

Попри чиплідерський стек, другу сходинку Бартко посів і цього разу. Випередити українця зумів гравець із ніком LSkywalker. Втім, Vasyl Stus навряд чи аж надто засмутився, адже навіть за друге місце отримав більш ніж солідну винагороду – 568 393 доларів. Чемпіонові дісталося 780 тисяч. А крім того, українець виконав ще одну важливу місію.

Мій нікнейм – Vasyl Stus – це просто спроба популяризувати історію та культуру України. Якщо бодай один з моїх опонентів, пробиваючи мій нікнейм в гуглі, зацікавився постаттю Василя Стуса, я вважаю, що вже не дарма взяв такий нікнейм. Особисто для мене Василь Стус – це приклад незламності, наполегливості та вірності своїм поглядам, адже всі ці риси також дуже важливі у покері,

– розповів Володимир

Турнір чемпіонів

Організатори WSOP уперше в історії проведуть турнір для чемпіонів, участь в якому зможуть взяти лише володарі браслетів та перснів WSOP і WSOP Circuit. Вхід до змагань буде безкоштовним, а призовий фонд складе 1 000 000 доларів.