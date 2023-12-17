Артем Тулюпа віддає перевагу онлайн-покеру, зрідка виступаючи у живих турнірах. За даними сайту Hendonmob, це його лише друге потрапляння в ITM, яке одразу принесло українцю перемогу на престижному етапі Європейського покерного туру.

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У турнірі Mystery Bounty змагалися багато українських покеристів. Зокрема, у призи потрапили Олег Маїк (45 місце), Едуард Ануфрієв (16 місце) та Андрій Козленко (11 місце), а за фінальний стіл пробилися Михайло Демиденко та Артем Тулюпа. Загалом ця подія зібрала 671 вхід, завдяки чому призовий фонд склав 630 740 євро.

Артем Тулюпа приніс Україні другу перемогу на поточному етапі ЕРТ. Раніше у турнірі такого ж формату Mystery Bounty, але з бай-іном 10 200 євро, тріумфував відомий регуляр Олег Васильченко. Також нинішній етап у Празі став пам'ятним для Юрія Сенчила, який витягнув максимальний баунті у турнірі за 3 000 євро.



