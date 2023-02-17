Відкривав покерний фестиваль EPT у Парижі турнір Hold'em-Freezeout з бай-іном 1 100 євро. Стартова подія зібрала 469 входів. До зони ІТМ пробилися двоє українців: Олександр Шкабат посів 32 місце (2 350 євро призових), Віталій Криза – 23 (3 580 євро призових).

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Також у перші дні серії розпочався турнір France Poker Series Main Event. Формат події передбачає одразу три стартові флайти з бай-іном 1 100 євро. Два з них уже завершені. Поки що в івенті взяли участь 1 047 гравців, у Day 2 пробилися 244 покеристи.

Гравці збірної України зі спортивного покеру / Фото телеграм-канал USPF

Продовжать змагання у Мейні 5 українців. Олексій Натоптаний, Роман Уланов та Іван Кузів кваліфікувалися за підсумками Day 1a, Микола Сергієнко та Василь Забродський приєдналися до них за результатами Day 1b. Причому обидва розташовуються у верхній частині чип-каунту після першого дня турніру.

Сьогодні відбудеться Day 1с, після якого визначиться остаточна сума призового фонду та кількість місць в ІТМ. Поки що у "банку" 1 576 320 євро призових.

Ще один український покерист Ігор Ярошевський зіграв у хайролерській події за 10 200 євро, де виступав також зірковий футболіст Неймар. На жаль, наприкінці першого дня досвідчений український гравець вилетів з турніру. Покерний фестиваль у Парижі триватиме до 26 лютого. У розкладі 30 івентів із бай-інами від 330 до 50 000 євро.