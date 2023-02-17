Открывал покерный фестиваль в Париже турнир Hold'em-Freezeout с бай-ином 1 100 евро. Стартовое событие собрало 469 входов. В зоне ITM оказались два украинца: Александр Шкабат занял 32 место (2 350 евро призовых), Виталий Криза стал 23-м (3 580 евро призовых).

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Также в первые дни серии стартовал France Poker Series Main Event. Формат события предусматривает 3 стартовых флайта с бай-ином 1 100 евро. Два из них уже сыграны. Пока что в турнире приняли участие 1 047 игроков, в Day 2 прошли 244 покериста.

Игроки сборной Украины по спортивному покеру / Фото телеграм-канал USPF

Претендуют на призы в Мэйне 5 украинцев. Алексей Натоптанный, Роман Уланов и Иван Кузив квалифицировались после Day 1a, Николай Сергиенко и Василий Забродский присоединились к ним по итогам Day 1b. Причём оба после першого дня турнира идут в топ-10 чип-каунта.

Сегодня состоится Day 1с, после чего определится окончательная сумма призового фонда и количество мест в ИТМ. Пока что в "банке" 1 576 320 евро призовых.

Ещё один украинский покерист Игорь Ярошевский принял участие в хайроллерском событии за 10 200 евро, где также выступал звёздный футболист Неймар. К сожалению, в конце первого дня украинский покер-про покинул турнир. Покерный фестиваль в Париже продлится до 26 февраля. В расписании ЕРТ 30 ивентов с бай-инами от 330 до 50 000 евро.