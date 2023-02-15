Нынешний уик-энд для Хельмута стал самым провальным в истории участия в подобных шоу. В понедельник "Poker Brat" проиграл более 155 000 долларов в Hustler Casino, а во вторник на шоу Live at the Bike "закрепил успех" ещё на 195 000 долларов.

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После проигранной раздачи Хельмут насколько расстроился, что впопыхах собрал остатки стека и покинул стол. Ожидалось, что на шоу Live at the Bike хедлайнером станет Робби Лью, впервые появившаяся в эфире после печально известной раздачи с Гарретом Адельштайном.

Однако Хельмут никому не собирается отдавать звание самого скандального покериста в мире. Его "вылет" оценила даже Робби Лью, пошутив на прощание, что единственный способ выбраться из глубокой ямы – продолжать копать.

Хельмут вернулся за стол через 30 минут, чтобы пожать руку соперникам и поблагодарить за игру. Когда Робби Лью спросила, будет ли он играть на шоу в последующие дни, Фил ответил, что возьмёт паузу.

Днём ранее в Hustler Casino Live Фил Хельмут тоже оконфузился. Обладатель 16 браслетов WSOP показал откровенно провальную игру, написав об этом в своём твиттер ещё до окончания трансляции.

Внимательные зрители заметили, что Хельмут проиграл не 144 500 долларов, как написал у себя в твиттер, а больше. В ближайшее время появятся новые выпуски шоу Live at the Bike, но, похоже, Хельмут в них уже сыграет.