Нинішній вік-енд Хельмута став найбільш провальним в історії участі у подібних шоу. У понеділок "Poker Brat" програв понад 155 000 доларів у Hustler Casino, а у вівторок на шоу Live at the Bike "закріпив успіх" ще на 195 000 доларів.

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Після програної роздачі Хельмут наскільки розгнівався, що похапцем зібрав залишки стеку та покинув шоу посеред гри. Очікувалося, що на Live at the Bike хедлайнером стане Роббі Лью, яка вперше з'явилася на шоу після сумнозвісної роздачі з Гарретом Адельштайном.

Проте Хельмут віддавати звання найбільш скандального покериста у світі нікому не збирається. Його "виліт" оцінила навіть Роббі Лью, пожартувавши на прощання, що єдиний спосіб вибратися з глибокої ями – продовжувати копати.

Хельмут повернувся за стіл через 30 хвилин, щоб потиснути руку гравцям. Коли Роббі Лью запитала, чи гратиме він у наступні дні, Філ відповів, що візьме паузу.

Днем раніше на шоу Hustler Casino Live Філ Хельмут теж зганьбився. Крім того, що власник 16 браслетів WSOP показав відверто провальну гру, він ще й виставив пост у твіттері, написавши про свої результати ще до завершення трансляції.

Уважні глядачі трансляції помітили, що Хельмут програв не 144 500 доларів, як написав на своїй сторінці, а навіть більше. Незабаром з'являться нові випуски шоу Live at the Bike, проте, схоже, що Хельмут у них вже зіграє.