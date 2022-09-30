Гра на великі гроші регулярно проходить у казино Hustler, але сьогодні там відбулася незвичайна роздача. Роббі Лью заплатила на тьорні 130 000 доларів на пуш від суперника зі слабкою рукою.

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На префлопі Гарретт Адельстайн поставив 3-бет із рукою 7-8s. Жінка підтримала ставку з J-4o. Коментатори ще тоді відзначили відчайдушність Роббі. Далі цікавіше – коли суперник отримав стріт-флеш дро з флопа та продовжив ставити, вона відповіла на тьорні чек-рейзом. Адельстайн, маючи гарне еквіті, посунув у центр столу фішки на 130 000 доларів. Колл із відверто слабкою рукою від Роббі сприйняли неоднозначно.

Обидва борди Роббі Лью з валет хай виграла. Це ще більше розчарувало Адельстайна. Гарретт зіграв ще кілька роздач, а потім вони вийшли з Роббі за межі камер і довго спілкувався. У підсумку жінка повернула Гарретту 135 000 доларів. Це здивувало інших гравців.

Я сказала йому, що хочу звести до мінімуму шкоду від цієї роздачі та запитала, що я можу зробити. Він відповів: "Віддай мені гроші", – зізналася жінка.

Власники казино заявили, що проведуть розслідування, на час якого обидва учасники цієї роздачі відсторонені від гри. Адельстайн вважає, що розбиратися немає у чому, він переконаний, що його обдурили. Деякі гравці допускали, що Роббі просто переплутала свою руку, але вона сама спростувала цей факт.