Во вторник ПСЖ проиграл Баварии в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, а уже в среду футболист парижан решил отыграться за покерным столом. Бразилец сел играть турнир серии EPT.

Читайте также Праздник не удался: за несколько дней Хельмут спустил на покерных шоу более 350 000 долларов

Одним из первых в расписании парижского этапа стоял хайроллерский турнир Mystery Bounty с бай-ином 10 200 евро. Участники сделали 71 вход, установив призовой фонд в размере 326 600 евро. Цифры могут измениться – регистрация остаётся открытой.

Неймару удалось пробиться во второй день события, обойдя таких именитых соперников как Эрик Сайдел, Майк Уотсон, Даниэль Дворесс, Стив О'Двайер и другие. В игре остаётся 45 участников. В конце игрового дня вылетел единственный представитель Украины Игорь Ярошевский.

Регистрация будет открыта ещё в течение двух уровней второго дня, после чего определится зона ITM и сумма победителю. Покерный фестиваль в Париже продлится до 26 февраля. За это время пройдёт 30 турниров с бай-инами от 330 до 50 000 евро.