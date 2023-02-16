У вівторок ПСЖ поступився Баварії у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів, а вже у середу гравець парижан Неймар вирішив відігратися за покерним столом. Бразилець з'явився на серії EPT.

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Одним із перших у розкладі паризького етапу стояв хайролерський турнір Mystery Bounty з бай-іном 10 200 євро. Покеристи зробили 71 вхід, встановивши призовий фонд у розмірі 326 600 євро. Цифри можуть змінитися – реєстрація залишиться відкритою у другий день.

Неймару вдалося пробитися у вирішальний день події, обійшовши таких іменитих суперників як Ерік Сайдел, Майк Вотсон, Даніель Дворес та Стів О'Двайєр. У грі залишається 45 учасників. Наприкінці ігрового дня вилетів єдиний представник України Ігор Ярошевський.

Реєстрація буде відкритою у другий день ще протягом двох рівнів, після цього визначиться зона ITM та сума переможцю. Покерний фестиваль у Парижі триватиме до 26 лютого. За цей час відбудеться 30 турнірів із бай-інами від 330 до 50 000 євро.