6 грудня на Twitch PokerMatch Ukraine і шахова Team Ukraine презентують унікальний турнір, де продемонструвавши свої вміння у двох споріднених інтелектуальних іграх, можна буде поборотися за частину величезного призового фонду!

Отож з 25 по 27 грудня вперше в Україні відбудеться шахово-покерний турнір "Гра королів" із гарантією 250 000 гривень, в якому зможуть взяти участь усі охочі!

Організаторами турніру стали найбільший покерний рум країни PokerMatch Ukraine та шахова інтернет-збірна України Team Ukraine. Амбасадором "Гри королів" стане одна з провідних шахісток України, переможниця Всесвітньої шахової олімпіади та чемпіонка світу в складі збірної України, дворазова чемпіонка Європи, міжнародний гросмейстер Наталія Жукова.

Читайте також: Кубок України з онлайн-покеру: підсумки великої серії

Змагання відбуватиметься онлайн у два етапи — на сайтах Chess.com та PokerMatch.com. Усі деталі турніру ви зможете дізнатися під час онлайн-брифінгу організаторів, який відбудеться 6 грудня о 19:00 на Twitch-каналі PokerMatch.



Наталія Жукова

Учасниками цього брифінгу будуть згадана вже заслужена майстер спорту із шахів Наталія Жукова, маркетинг-директор PokerMatch Ukraine Ігор Теребінов та суперадмін інтернет-збірної України Team Ukraine Олександр Матлак.

Шахи та покер — ігри, що користуються величезною популярністю в усьому світі та близькі одна одній за духом. І там, і там досягнути перемоги спортсменам допомагають майстерність, робота над грою, психологічна витривалість та навички. Є чимало прикладів, коли успішні шахісти чудово проявляли себе за покерними столами і навпаки.

Компанія PokerMatch Ukraine, слоган якої "Покер — це твій спорт!", продовжує розвивати й популяризувати інтелектуальні види спорту в Україні. І цей унікальний турнір, безумовно, стане яскравою подією в житті країни!