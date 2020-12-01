6 декабря на Twitch PokerMatch Ukraine и шахматная Team Ukraine презентуют уникальный турнир, где продемонстрировав свои умения в двух родственных интеллектуальных играх, можно будет побороться за часть огромного призового фонда!

Поэтому с 25 по 27 декабря впервые в Украине состоится шахматно-покерный турнир "Игра королей" с гарантией 250 000 гривен, в котором смогут принять участие все желающие!

Организаторами турнира стали крупнейший покерный рум страны PokerMatch Ukraine и шахматная интернет-сборная Украины Team Ukraine. Амбассадором "Игры королей" станет одна из ведущих шахматисток Украины, победительница Всемирной шахматной олимпиады и чемпионка мира в составе сборной Украины, двукратная чемпионка Европы, международный гроссмейстер Наталья Жукова.

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Соревнование будет проходить онлайн в два этапа – на сайтах Chess.com и PokerMatch.com. Все детали турнира вы сможете узнать во время онлайн-брифинга организаторов, который состоится 6 декабря в 19:00 на Twitch-канале PokerMatch.



Наталья Жукова

Участниками этого брифинга будут упомянутая уже заслуженная мастер спорта по шахматам Наталья Жукова, маркетинг-директор PokerMatch Ukraine Игорь Теребинов и суперадмин интернет-сборной Украины Team Ukraine Александр Матлак.

Шахматы и покер – игры, которые пользуются огромной популярностью во всем мире и близки друг другу по духу. И там, и там в достижении победы помогают мастерство, работа над игрой, психологическая выносливость и навыки. Есть немало примеров, когда успешные шахматисты прекрасно проявляли себя за покерными столами и наоборот.

Компания PokerMatch Ukraine, слоган которой "Покер – это твой спорт!", Продолжает развивать и популяризировать интеллектуальные виды спорта в Украине. И этот уникальный турнир, безусловно, станет ярким событием в жизни страны!