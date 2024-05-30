Одразу двоє українців до останнього вели боротьбу за титул чемпіона онлайн-турніру Mystery Bounty Main Event на платформі 888poker з гарантією 1 000 000 доларів. У підсумку саме наш покерист святкував перемогу, але не без сприяння фортуни.

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Івент з бай-іном 888 доларів зібрав 1225 входів, що дозволило навіть трохи перевершити гарантію. Чемпіонові, крім "таємничих" винагород за вибивання суперників, відводилось 83.4К призових. У 3-max на перемогу претендували українці "R2Rka" і "1goodshot", а також литовець "R3li_able", і саме останній мав найбільший стек і найкращі шанси на тріумф, але все змінило одна роздача.

Усі троє виставились на префлопі – литовець із А-К, "1goodshot" із 10-10, а "R2Rka" повірив у с’ютові K-Q. Утім саме найслабша рука перемогла – "R2Rka" зібрав дві пари, відправив співвітчизника відпочивати і став солідним чип-лідером. Зрештою вже у першій роздачі хедз-апу українець добив деморалізованого литовця. 2-2 вистояли у монетці проти A-J.

Виплати в топ-3:

1. R2Rka – 83.4К + 13К за вибивання суперників;

2. R3li_able – 60.8К + 51К;

3. 1goodshot – 44.7К + 7К.

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