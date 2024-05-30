Близько 113 000 доларів призових за вечір – таку плідну онлайн-сесію на платформі GGPoker провів українець Андрій Новак. Наш покерист зіграв за чотирма фінальними столами, а у двох випадках довів справу до тріумфу.

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У турнірі з бай-іном 250 доларів Новак переграв у хедз-апі індійського опонента з ніком "WholeLottaShove" і поповнив банкрол на 20 261 баксів. Ще одну перемогу Андрій святкував у івенті хайролерів за 5 250 доларів, а перемога над останнім суперником – канадцем "fearthereaper" – принесла українцеві ще 53 746 доларів призових. У двох інших турнірах Новак фінішував на другій та п’ятій позиціях і заробив ще близько 40 000 баксів.



Андрій Новак / Фото рartypoker.com

Без трофеїв, але із солідними призовими сесію закінчили й наші суперхайролери. Андрій Держипільський в турнірі Tuesday Classic Super HR з бай-іном 10 300 доларів фінішував сьомим – 28 451 призових. А от Роман Романовський закінчив виступ на третій сходинці і додав до банкролу 89 971 доларів. Саме українець лідирує у лідерборді серії GG WF на найдорожчих лімітах. Якщо до п’ятого червня втримається на верхівці, отримає приємний бонус – 100 000 доларів за перемогу у заліку.

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