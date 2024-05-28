Роман тріумфував в одному з турнірів престижної серії SCOOP-2024, що триває на популярному майданчику Poker Stars. Нашому земляку підкорилися змагання SCOOP 109-M: Mystery Bounty з бай-іном 320 доларів, що зібрали 495 входів.

До теми Зірку Youtube "пограбували" на покерному шоу: вражаюче відео

Ніхто з цих сотень суперників не зміг стати на шляху Романовського, тож RomeoPro завоював свій уже п’ятий в кар’єрі титул SCOOP, а крім того поповнив власний банкрол на солідні 60 тисяч доларів.

Це, втім, стало не єдиним успіхом Романа того вечора. Українець також пробився за фінальний стіл SCOOP 121-H NLHE Turbo Main Event 2nd Chance з бай-іном 5 200 доларів. Ці змагання були одним з численних сайд-івентів серії. Турнір зібрав 82 входи, а Романовський фінішував на шостій сходинці, що принесло йому ще 26 тисяч баксів. Серія SCOOP фінішує уже 29 травня.

Разом з успіхами на Весняному чемпіонаті, Романовський встигає "запалювати" й в іншому популярному покер-румі GGPoker. Українець перебуває на вершині лідерборду GG World Festival і якщо втримається там, то отримає одразу мільйон доларів.

2 мільйони доларів за кілька хвилин

Зірковий литовський покерист і бізнесмен Антанас Гуога, він же Tony G, показав, як виграв 2 мільйони доларів в одній роздачі під час дорогої кеш-гри у Чорногорії.