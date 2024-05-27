Лексу Вельдхусу, який зібрав одну із найбільш численних покерних аудиторій в мережі Інтернет, вочевидь, незабаром доведеться звернутись за фінансовою підтримкою до своїх глядачів. Нідерландський покерист та стрімер (138 тисяч підписників у Youtube) добряче програвся на шоу The Big Game on Tour.

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Хто не знає, у цьому проекті покеристи-професіонали разом із аматорами ризикують власними грошима у кеш-грі і роблять це, звісно, перед об’єктивами камер. Ліміти у Big Game невеликі, якщо порівнювати, скажімо, із шоу High Stakes Poker, – лише 100/200 доларів за блайнди. Але і тут в одній роздачі можна програти вражаючу суму, запитайте у головного невдахи третього епізоду.

Лекс Вельдхус обрав не найкращий момент для розіграшу K-4s. Алан Кітінг із 7-7 влучив у топ-сет вже на флопі 2-7-3 і добряче подоїв опонента. Фаворит поставив 2 000 доларів у банк 2.9К і отримав несподіваний рейз у 9 000 баксів від Вельдхуса лише із K-хай. На біду останнього, тьорном прийшов король, який підписав Лексу "смертний вирок".



Лекс Вельдхус / Фото Poker.org

За останню карту довелось заплатити ще 19К, а після появи бланкового валета на рівері, Кітінг вирішив отримати максимальне велю. Він оголосив овербет олл-ін у 175 000 доларів і після нетривалих роздумів отримав оплату. Ця роздача коштувала Вельдхусу 132 700 баксів. Але на цьому його невдачі не закінчились.

Відео з Youtube PokerStars

Згодом Кітінг відібрав у стрімера ще 55.7К, переїхавши кишенькових королів Лекса стрітом на рівері. Підвели Вельдхуса "ковбої" і у сутичці проти Дженіфер Тіллі. Ще одному сету, цього разу шісток, бідолашний нідерландець заплатив 87 100 доларів. У підсумку сесію Лекс Вельдхус закінчив із найбільшими втратами – програв 213 000 баксів.