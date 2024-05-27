Лексу Вельдхусу, который собрал одну из самых многочисленных покерных аудиторий в сети Интернет, очевидно, вскоре придется обратиться за финансовой поддержкой к своим зрителям. Нидерландский покерист и стример (138 тысяч подписчиков в Youtube) сильно проигрался на шоу The Big Game on Tour.

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Кто не знает, в этом проекте покеристы-профессионалы вместе с любителями рискуют собственными деньгами в кэш-игре и делают это, конечно, перед объективами камер. Лимиты в Big Game небольшие, если если сравнивать, скажем, с шоу High Stakes Poker, – всего 100/200 долларов за блайнды. Но и здесь в одной раздаче можно проиграть впечатляющую сумму, спросите у главного неудачника третьего эпизода.

Лекс Вельдхус выбрал не лучший момент для розыгрыша K-4s. Алан Китинг с 7-7 попал в топ-сет уже на флопе 2-7-3 и хорошенько подоил оппонента. Фаворит поставил 2 000 долларов в банк 2.9К и получил неожиданный рейз в 9 000 баксов от Вельдхуса с K-хай. На беду последнего, тьорном пришел король, который подписал Лексу "смертный приговор".



Лекс Вельдхус / Фото Poker.org

За последнюю карту пришлось заплатить еще 19К, а после появления бланкового валета на ривере, Китинг решил получить максимальное велью. Он объявил овербет олл-ин в 175 000 долларов и после непродолжительных раздумий получил оплату. Эта раздача стоила Вельдхусу 132 700 баксов. Но на этом его неудачи не закончились.

Видео с Youtube PokerStars

Впоследствии Китинг отобрал у стримера еще 55.7К, переехав карманных королей Лекса стритом на ривере. Подвели Вельдхуса "ковбои" и в схватке против Дженифер Тилли. Еще одному сету, на этот раз шестерок, бедный нидерландец заплатил 87 100 долларов. В итоге сессию Лекс Вельдхус закончил с самыми большими потерями – проиграл 213 000 баксов.