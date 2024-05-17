Такую роскошь мало кто может себе позволить – играть в покер на лимитах 1000/2000 долларов за блайнд, да еще и перед объективами камер. 12-й сезон шоу High Stakes Poker удался на славу и подарил несколько действительно памятных раздач.

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Не обошлось и без феерического возвращения. Звезда первых сезонов шоу и один из мастодонтов игры Фил Лак стал участником HSP после 13-летнего перерыва. Это событие отметил должным образом, провернув гангстерский блеф.



Фил Лак / Фото PokerGO

Фил Лак и его ценная башня

В одной из раздач 5-го эпизода "Unabomber", отправил башню из долларовых пачек в олл-ин только с А-хай. Лак рисковал 167 000 долларов на флопе 3-2-8 (радуга) с А-Ко, тогда как у его оппонента Сантоша Суварны была более сильная комбинация – карманные 9-9. Впрочем индеец, несмотря на дерзкое выражение лица соперника, на ответ не решился. Такая авантюра принесла Филу Лаку около 50 000 долларов профита за несколько секунд.



Ник Эйрбол / Фото PokerGO

"Ковбои" рулят

В шестом эпизоде также было на что посмотреть. Брендон Адамс открылся на 5 000 долларов с Q-Jо, Сантош Суварна продолжил 3-бетом 21К с A-Qо, а Ник Эйрбол выписал 4-бет – 100 000 долларов, вооружившись К-К. Первый ожидаемо сошел с дистанции, а Суварна решил продолжить. Флоп индейцу подошел 4-Q-10, если не учитывать оверпару соперника. Эйрбол поставил еще 75 000 и получил ответ от владельца пары дам. Четверка на терне на расклады особо не повлияла и лидер решил отправить в банк остатки своего стека – 308 000 долларов. Суварна от силы своей топ-пары не отказался и заколол, сформировав банк в 974 000 долларов. Открывать ривер решили дважды и в обоих случаях вышла 8-ка, которая констатировала победу Ника Эйрбола. Американец выиграл один из крупнейших банков в истории HSP.

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Сантош Суварна / Фото PokerGO

Рекорд весил почти миллион баксов

Незаурядное достижение оформили, пожалуй, самые активные игроки текущего сезона – Сантош Суварна и Эндрю Робл в девятом эпизоде. Робл попытался провернуть трюк с покерным мусором 5-4s и был близок к успеху. Суварна с АКо практически не имел шансов на победу на флопе 4-4-2, но в покере случаются чудеса. Доску довершили два короля, что позволило Сантошу собрать старший фул-хауз. Эндрю, впрочем, не сбавлял оборотов и на ривере поставил 300 000 долларов. У соперника оставалось лишних 95К, которые он конечно докинул в банк. Неудачнику не оставалось ничего другого, как уравнять. В итоге Сантош Суварна забрал 992 000 долларов, что является крупнейшим банком в истории шоу High Stakes Poker.

На High Stakes Poker едва не побили сумасшедший рекорд

В одной из раздач популярного покерного шоу на середине стола оказалась семизначная сумма. От нового рекорда участников отделили считанные секунды.