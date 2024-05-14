Не прошло и месяца, как на покерном шоу High Stakes Poker разыграли самый большой банк в истории этого популярного проекта. В конце концов, в заключительном эпизоде 12-го сезона были все шансы увидеть обновление рекорда, если бы не одно но.

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Солидный банк покеристы раскачали в 4-вей поте. Ник Эйрбол с 6-6 хорошо попал во флоп 8-10-6. Не спешил сбрасывать карты и Брэндон Адамс, который вооружился оверпарой J-J. А тут еще и Чарльз Ю с Q-9s получил стрит- и флеш-дро. Стэнли Тэнг с A-7о в этой компании выглядел совершенно лишним. После незначительного экшена на флопе и бланковой двойки на терне, владелец сета пошел в атаку.



Чарльз Ю (слева) и Ник Эйрбол (справа) / Фото PokerGO

На ставку Эйрбола в 50 000 долларов ответил только Чарльз Ю, поверив в свои "дрова", и был прав. Валет на ривере закрыл последнему натсовую комбинацию – стрит. Агрессор, впрочем, оборотов не сбавил и бомбанул еще 200 000 долларов на что, ожидаемо, получил олл-ин. В банке оказались 1 044 000 баксов, что уже превосходило предыдущий рекорд.

Я очень странно разыграл эту руку и сейчас все выглядит совершенно неоднозначно. Я понятия не имею, что теперь делать... Это может быть самый большой банк сезона, Чарльз,

- озвучил свои мысли Эйрбол.

Но не суждено. До шоудауна дело так и не дошло и Ник сэкономил почти полмиллиона долларов. После десятиминутных раздумий он сбросил свой сет в отбой на последних секундах обратного отсчета. Несмотря ни на что, Чарльз Ю заработал более четвертьмиллиона в этом розыгрыше.